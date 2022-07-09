«Желтый» уровень теропасности продлили в Курской области

Фото: adm.rkursk.ru

«Желтый» уровень террористической опасности продлили в Курской области до 23 июля. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в субботу, 9 июля.

— Ситуация на границе остается напряженной. Вместе с руководителями силовых структур решили продлить действие желтого уровня террористической опасности еще на две недели — до 23 июля. Прошу жителей быть бдительными, — написал Старовойт в своем Telegram-канале.

6 июля на пограничные пункты Курской области, расположенные вблизи сел Елизаветовка и Гордеевка, были сброшены взрывные устройства с помощью квадрокоптеров. В результате атаки никто не пострадал.

3 июля Старовойт заявил, что российские ПВО сбили на подлете к Курску два украинских беспилотника «Стриж». В результате атаки никто не пострадал. Другая ситуация случилась в Белгороде: там в результате атаки украинских военных оказались ранены и убиты мирные жители. Кроме того, множество домов было разрушено.

До этого Минобороны сообщило, что украинские военные совершили преднамеренный удар ракетами «Точка-У» по Курску и Белгороду. Уточняется, что ракетный удар был целенаправленным и планировался заранее. По данным ведомства, он был совершен против мирного населения городов России.