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Синоптик рассказал, когда закончатся дожди в Петербурге

Ирина Игнатенко
Общество
Синоптик рассказал, когда закончатся дожди в Петербурге
Фото: patriarchia.ru

Атмосферный фронт от циклона Zelda приближается к Санкт-Петербургу, он принесет грозы, ливни и усиление ветра до 20 метров в секунду. По словам главного синоптика города Александра Колесова, осадки ожидаются 11 и 12 июля.

— Кратковременные дожди, в отдельных районах — сильные ливни, грозы, град. При грозах шквалы до 23–28 метров в секунду, — отметил он.

При этом в городе днем будет до плюс 28–30 градусов, сообщает издание «Невские новости». По прогнозам синоптиков, солнечная погода вернется в Северную столицу 13 июля.

Кратковременные дожди возможны утром, а днем и вечером осадков не ожидается. В минувшие выходные в Петербурге был объявлен «желтый» уровень опасности из-за грозы и сильного ветра, передает канал 360.

В столичном регионе объявили «оранжевый» уровень погодной опасности из-за наступившей жаркой погоды. Уточняется, что температура воздуха в городе составит 31–33 градуса тепла. Предупреждение действует до 18:00 11 июля.

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