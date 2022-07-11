Эндокринолог раскрыл, чем можно заменить обезболивающее

Фото: shutterstock

Снять головную боль, вызванную перенапряжением, помогает мята. Об этом сообщил врач-эндокринолог, нутрициолог, диетолог Алексей Калинчев.

— Мята может помочь с головной болью, вызванной перенапряжением, если человек не привык к частому приему обезболивающих, готов терпеть и ждать, когда она сама пройдет. Происходит это за счет седативного эффекта, то есть растение успокаивает, и, как следствие, снимается мышечный спазм, — сказал специалист.

Он уточнил, что людям с индивидуальной непереносимостью в связи с сильной аллергией противопоказано употребление мяты. При этом во время простуды мята способствует уменьшению раздражительности и волнения за счет седативного эффекта.

Инфекционист, кандидат медицинских наук Евгений Тимаков добавил, что мята способствует расширению сосудов, что приводит к понижению высокого давления. Кроме того, растение снижает утомляемость, нормализует функционирование нервной системы и помогает при бессоннице.

Он также предупредил, что мята может стимулировать повышенный аппетит, поэтому людям с гастритом или язвенными болезнями желудка следует относиться к ней с осторожностью. Мяту не стоит включать в рацион детям, передает слова Тимакова Ura.ru.

Уровень сахара в крови при диабете второго типа поможет снизить травяная добавка — гинкго двулопастный. Экстракт гинкго также обладает антиоксидантной активностью.