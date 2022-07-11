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ЕК подготовит план на случай остановки поставок газа из России

Евгений Белоусов
Экономика
ЕК подготовит план на случай остановки поставок газа из России
Фото: shutterstock

Еврокомиссия (ЕК) не считает основным сценарием развития событий полную остановку поставок газа из России в ближайшие месяцы. Об этом в понедельник, 11 июля, заявил исполнительный вице-президент ЕК Валдис Домбровскис.

— Нет, это не базовый сценарий, но это не тот риск, который мы можем исключить, — сказал чиновник.

Домбровскис добавил, что ЕК занимается подготовкой «европейских и национальных экстренных планов» на этот случай, передает ТАСС.

Глава комитета Бундестага по энергетике и защите климата Клаус Эрнст заявил о необходимости срочных переговоров о запуске газопровода «Северный поток — 2». По его словам, лидерам ЕС следует пересмотреть энергетические санкции против России.

В материале «Вечерней Москвы» эксперт пояснил, почему Канада сняла санкции с турбин Газпрома. Политолог Юрий Светов считает, что уступки канадских властей не являются предвестником полной отмены антироссийских санкций.

По словам специалиста, в июне поставки сжиженного природного газа из Америки превысили поставки из России. Еще со времен президентства Трампа американцы предлагали Европе отказаться от российского газа.

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