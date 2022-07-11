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Врач объяснила, как определить высокий уровень холестерина по ногтям

Лала Манушакян
Общество
Врач объяснила, как определить высокий уровень холестерина по ногтям
Фото: Pexels

Бледность ногтей может указывать на высокий уровень холестерина. Об этом заявила британский врач Моника Вассерманн.

— Ломкие, медленно растущие ногти на ногах также могут указывать на высокий уровень холестерина, — отметила эксперт.

Одним из основных предупреждающих признаков, связанных с заболеванием периферических артерий (ЗПА), является ломкость ногтей на ногах. Данное состояние может быть вызвано накоплением холестерина в артериях, что впоследствии приводит к ограничению кровоснабжения ног.

В таком случае Вассерманн рекомендует обратиться к врачу, который проведет анализ крови и обнаружит причину воспаления. При этом следует помнить, что первые признаки повышенного холестерина указывают на развитие сердечного приступа или инсульта, передает «МедикФорум».

Диетолог-нутрициолог Игорь Строков рассказал, что одним из сильнодействующих продуктов, которые могут помочь снизить уровень холестерина, является авокадо. При исследовании была установлена связь между употреблением авокадо и более низкой массой тела, ИМТ и окружностью талии. Новое исследование представляет собой крупнейшее и наиболее обширное изучение воздействия авокадо на здоровье, подчеркнул эксперт.

Здоровье Медицина Холестерин
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