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Инвестиционная компания украинского бизнесмена Рината Ахметова выходит из медийного бизнеса. Об этом в понедельник, 11 июля, сообщил сам бизнесмен.

— На этой неделе Медиа Группа Украина откажется в пользу государства от всех эфирных и спутниковых телевизионных лицензий наших каналов и от наших лицензий печатных медиа в Украине, — заявил он.

По словам Ахметова, такое решение было принято из-за вступления в силу «закона об олигархах». Бизнесмен отметил, что общий объем инвестиций, вложенных в этот медиахолдинг, превысил 1,5 миллиарда долларов за более чем 20 лет существования.

Согласно вступившему в силу на Украине закону, СНБО будет принимать решение о признании человека олигархом и вести специальный реестр таких персон, передает РИА Новости.

Согласно требованиями Еврокомиссии, руководство Украины должно провести судебную реформу, ввести законы, препятствующие коррупции, олигархии, отмыванию денег. Киеву предлагается также изменить законодательство о национальных меньшинствах и согласовать закон о СМИ с директивой ЕС об аудиовизуальных медиауслугах.

Также общественный деятель и политолог Сергей Марков в материале «Вечерней Москвы» оценил намерение Еврокомиссии передать активы РФ Украине. По его словам, у Еврокомиссии нет никаких законных оснований передавать замороженные российские активы Киеву. Соответствующее решение является грубым нарушением международного права.