Самым жарким днем в Москве с начала года стало 11 июля

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Наиболее высокую температуру в Москве за 2022 год зафиксировали 11 июля. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

— Сейчас очень жаркая погода. По данным станции на ВДНХ, температура воздуха в Москве сегодня достигла плюс 32,2 градуса. С начала года такой температуры еще не было, — отметил синоптик.

Он добавил, что в Москве со второй половины 11 июля в ночь на 12 июля ожидаются кратковременные дожди с сильным ветром. Однако начиная с 12 июля высокая температура воздуха в городе снизится до плюс 22–24 градусов, что превышает норму примерно на 1,5 градуса.

В течение будней и до пятницы, 15 июля, температура воздуха сохранится до плюс 25 градусов в дневное время и до плюс 10–15 градусов — в ночное. В выходные дни температура будет до плюс 20–22 градусов, передает слова Вильфанда агентство городских новостей «Москва».

11 июля в столичном регионе объявили «оранжевый» уровень погодной опасности из-за наступившей жаркой погоды. Уточняется, что температура воздуха в городе составит 31–33 градуса тепла, предупреждение действует до 18:00 11 июля.

В столичном ГУ МЧС России сообщили, что в Москве 11 июля ожидается сильная жара. Температура воздуха днем может подняться до плюс 33 градусов.