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Бесплатную воду стали раздавать еще на семи станциях метро Москвы

Лала Манушакян

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Бесплатную воду стали раздавать еще на семи станциях метро Москвы
Фото: Пресс-служба Московского метрополитена
Россия, Москва, метро Аэропорт Карта всех событий

Бесплатную питьевую воду в связи с жарой в Москве начали раздавать еще на ряде станций метро. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в понедельник, 11 июля.

— По результатам мониторинга температуры на станциях добавляем к списку еще семь станций метро, где будем с 17:00 раздавать воду, — отметили в Telegram-канале «Дептранс Москвы».

Так, были добавлены станции метро «Аэропорт», «Водный стадион», «Улица 1905 года», «Динамо», «Сокольники», «Библиотека им. Ленина» и «Комсомольская» Сокольнической линии.

11 июля в столичном регионе объявили «оранжевый» уровень погодной опасности из-за наступившей жаркой погоды. Уточняется, что температура воздуха в городе составит 31–33 градуса тепла, предупреждение действует до 18:00 11 июля.

ЦППК также начала раздачу бесплатной питьевой воды в вечерний час пик в связи с жарой в Москве. Так, пассажиры смогут получить питьевую воду на Ярославском, Казанском, Курском, Павелецком, Киевском, Белорусском, а также Савеловском вокзалах.

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