Москвичам рассказали о создании цифрового пространства для поиска новых решений в медицине

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

В столице объявили о начале нового проекта «Научная лаборатория «Московская поликлиника», в рамках которого собираются создать цифровое пространство для поиска новых решений, сервисов и технологий в медицине. Об этом в понедельник, 11 июля, сообщили в Научно-исследовательском институте организации здравоохранения и медицинского менеджмента (НИИОЗММ) столичного департамента здравоохранения.

— Проект направлен на развитие исследовательских компетенций и критического мышления у специалистов первичного звена города Москвы...Также в ходе проекта будет создано цифровое пространство для поиска новых решений, сервисов и технологий, создаваемых врачами в московских поликлиниках, для перехода к медицине будущего, — говорится в сообщении.

Данная инициатива даст возможность столичным врачам показать целостную картину и планы развития первичного звена московского здравоохранения, сформировать интерес и доверие медицинских специалистов к тем изменениям, которые уже происходят в системе и будут происходить в будущем. Помимо этого, данный проект даст ресурсы и инструменты для профилактики выгорания, а также для развития в условиях высокой профессиональной нагрузки.

Так, в 2022 году проект начнется с курса «Трансформация: индивидуальная траектория профессионального развития врача», сообщает ТАСС.

Также стало известно, что свыше 500 специалистов приняли участие в образовательном проекте кадрового центра департамента здравоохранения города, проходящем в формате открытых тренингов. В рамках тренингов специалисты могут отработать навыки проведения малоинвазивных процедур, усовершенствовать проведение эндоскопии желудочно-кишечного тракта и многое другое.