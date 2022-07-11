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Москвичи воспользовались зарядками для электромобилей более 26 тысяч раз за полгода

Араз Салехов
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Москвичи воспользовались зарядками для электромобилей более 26 тысяч раз за полгода
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Москвичи воспользовались зарядными станциями для электромобилей более 26 тысяч раз за первое полугодие. Об этом в понедельник, 11 июля, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Сегодня бесплатно зарядить электромобиль можно уже на 107 зарядных стациях. Владельцы электрокаров также освобождены от уплаты транспортного налога, а парковка на территории города бесплатна, — сказал глава ведомства Максим Ликсутов.

Показатель этого полугодия, как уточняется, превышает результат прошлого года в пять раз. В среднем за сутки на станциях подзаряжаются 146 раз, сообщает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

11 июля сообщалось, что столичная компания, выпускающая зарядные станции для электромобилей, увеличила эффективность производства на 20 процентов. Отмечается, что компания участвует в национальном проекте «Производительность труда». Повысить эффективность предприятия планировалось в течение полугода, однако показателей удалось достичь за три месяца.

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