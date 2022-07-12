Мощный взрыв прогремел на оживленной улице в центре Баку

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В Сабаильском районе Баку прогремел взрыв. Об этом в понедельник, 11 июля, сообщили в пресс-службе МЧС Азербайджана.

Отмечается, что на горячую линию ведомства поступило сообщение о взрыве люке на улице Тагиева в Сабаильском районе города.

— По предварительной информации, в одном из коммуникационных колодцев произошел взрыв с последующим пожаром в подземной коммуникационной шахте. Пожар потушен. Причина инцидента расследуется соответствующими органами, — говорится в сообщении.

В МВД Азербайджана добавили, что взрыв произошел в одной из самых оживленных улиц столицы. Граждане, находящиеся на месте происшествия, были сразу эвакуированы. На данный момент выясняются причины инцидента, передает РИА Новости.

9 июля примерно в 15:00 по московскому времени произошел взрыв на автозаправке в Ульяновской области. Отмечается, что открытое горение на месте происшествия ликвидировали на площади 100 квадратных метров. При взрыве пострадали пять человек, трое из них были доставлены в больницу с ожогами, остальные от госпитализации отказались.