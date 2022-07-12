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Число погибших при ударе по Новой Каховке со стороны ВСУ выросло до семи

Александр Афонин

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Число погибших при ударе по Новой Каховке со стороны ВСУ выросло до семи
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

В результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Новой Каховке погибло семь человек, еще 40 получили ранения. Об этом во вторник, 12 июля, сообщил глава военно-гражданской администрации (ВГА) Каховского района Владимир Леонтьев.

— Я знаю точно о семи погибших и около 40 человек, которые обратились за помощью, — цитирует главу ВГА РИА Новости.

Украинские военные нанесли удар по Новой Каховке в понедельник вечером. В результате нападения были взорваны склады с минеральными удобрениями и селитрой, повреждены больница, рынок и жилые дома, а в радиусе двух километров вылетели окна.

12 июля Владимир Леонтьев сообщил, что в результате удара пострадали десятки людей, также есть погибшие. Кроме того, оказались разрушены десятки домов. Удар повредил многие объекты инфраструктуры, среди которых два городских рынка.

Позже Владимир Леонтьев сообщил, что в результате удара по Новой Каховке погибло не менее шести человек. Кроме того, множество жителей остались под завалами. Некоторые из них оказались заблокированы в собственных квартирах.

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