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Глава ВГА заявил, что приказ об ударе по Новой Каховке отдал лично Зеленский

Александр Афонин

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
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Глава ВГА заявил, что приказ об ударе по Новой Каховке отдал лично Зеленский
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский лично отдал приказ военным об ударе по Новой Каховке. Об этом во вторник, 12 июля, заявил глава военно-гражданской администрации (ВГА) Каховского района Владимир Леонтьев.

— Буквально два дня назад глава министерства, наверное, не обороны, министерства убийств Резников говорил о начале освобождения временно оккупированных территорий. Вот оно началось. И по приказу Зеленского, — сказал он.

Глава ВГА добавил, что на данный момент руководство региона может только предполагать, что ждет мирных жителей в дальнейшем, передает ТАСС.

Украинские военные нанесли удар по Новой Каховке в понедельник вечером. В результате нападения были взорваны склады с минеральными удобрениями и селитрой, повреждены больница, рынок и жилые дома, а в радиусе двух километров вылетели окна.

Позже Владимир Леонтьев сообщил, что в результате удара украинских военных погибло не менее шести человек. Кроме того, множество жителей остались под завалами. Некоторые из них оказались заблокированы в собственных квартирах.

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