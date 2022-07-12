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Строительство футбольного поля возобновили в Ясеневе

Елена Самойлова
Город
Строительство футбольного поля возобновили в Ясеневе
Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы / Владимир Новиков
Россия, Москва, Юго-Западный административный округ, район Ясенево Карта всех событий

В столичном районе Ясенево возобновлено строительство футбольного поля, работы на котором приостановились в 2015 году. Об этом во вторник, 12 июля, сообщил глава Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

Спортивный объект с инфраструктурой возводят по адресу: улица Паустовского, владение 6.

— Работы на объекте велись за счет бюджета города с 2014 года и приостановлены в 2015 году на стадии монтажа зданий из-за недобросовестного подрядчика, — рассказал Левкин.

Вопрос о дальнейшей судьбе поля был поднят на заседании оперативной группы по сокращению объектов незавершенного строительства, отмечается на официальном сайте мэра Москвы. Планируется завершить строительство и ввести футбольное поле в эксплуатацию до конца 2022 года.

Накануне, 11 июля, премьер-министр Мишустин объявил о создании федерального реестра долгостроев, который позволит ускорить работы по завершению строительства и вводу таких объектов в эксплуатацию.

Строительство долгострой Район Ясенево
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