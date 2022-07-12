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«Онемели ноги, руки, пропал слух»: Голышева попала в реанимацию из-за удара молнии

Александр Афонин
Общество
«Онемели ноги, руки, пропал слух»: Голышева попала в реанимацию из-за удара молнии
Фото: Youtube / Katya Golysheva

Блогерша Катя Голышева попала в реанимацию после удара молнии. Об этом она сообщила поклонникам в своих социальных сетях.

Блогерша рассказала, что инцидент произошел пока она сидела с телефоном, который находился на зарядке. По ее словам, в этот момент рядом с ее домом ударила молния.

— И меня как ударило током! Онемели ноги, онемели руки, пропал слух, спустя некоторое время заболело сердце, и стало трудно дышать, — сказала она.

Однако все обошлось. В тот момент рядом с Голышевой были близкие, которые увезли ее в больницу.

После удара девушка попала в палату интенсивной терапии. Ей не разрешали вставать с кровати и забрали телефон. Сотрудники больницы говорили родственникам, что блогерша находится в тяжелом состоянии. На данный момент Голышева переведена в общую палату и чувствует себя нормально, передает Пятый канал.

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