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Андрей Бочкарев: Здание нового комплекса больницы имени Логинова готово на 87 процентов

Елена Самойлова
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Андрей Бочкарев: Здание нового комплекса больницы имени Логинова готово на 87 процентов
Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Работы по устройству фасада и остеклению здания завершены на строительной площадке нового лечебно-диагностического комплекса Московского клинического научно-практического центра (МКНЦ) имени А. С. Логинова. Об этом во вторник, 12 июля, сообщил заместитель мэра в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— На объекте завершен монтаж внутренних стен и перегородок. Ведутся отделочные работы, устройство внутренних инженерных сетей, монтаж дверей. Также строители приступили к устройству потолка из гипсокартона, укладке линолеума и финишной окраске стен. Строительная готовность здания составляет 87 процентов, — сказал он.

По словам Бочкарева, после завершения строительства будет благоустроена прилегающая к комплексу территория. Там появятся удобные проезды для обеспечения внутрибольничной логистики, тротуары и скамейки для пешеходов, открытая парковка для автомобилей.

Площадь нового корпуса составляет более 75 тысяч квадратных метров, он рассчитан на 570 коек, включая места круглосуточного стационара, койки реанимации и интенсивной терапии, места дневного и химиотерапевтического стационара.

Накануне, 11 июля, Андрей Бочкарев сообщил, что специалисты начали работы по благоустройству прилегающей территории к вестибюлю строящейся станции «Рижская» Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена. В ходе работ будет проведено озеленение. Рабочие высадят цветники, деревья и кустарники.

Строительство Андрей Бочкарев Больницы
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