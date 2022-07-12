Глава ВГА рассказал о состоянии спасенных детей в Новой Каховке

Фото: depositphotos

Специалисты вытащили детей из-под завалов в Новой Каховке после обстрела. Их жизни ничего не угрожает, они находятся с родителями. Об этом во вторник, 12 июля, сообщил глава военно-гражданской администрации (ВГА) региона Владимир Леонтьев.

— Все дети живы, их здоровью ничего не угрожает, сейчас они с родителями. Из-под одного дома вытащили четверых и еще двоих — из-под другого дома, всего шестерых спасли, — цитирует его РИА Новости.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по Новой Каховке в понедельник вечером. В результате нападения были взорваны склады с минеральными удобрениями и селитрой, повреждены больница, рынок и жилые дома, а в радиусе двух километров вылетели окна.

Владимир Леонтьев сообщил, что в результате удара по Новой Каховке погибло не менее шести человек. Кроме того, множество жителей остались под завалами. Некоторые из них оказались заблокированы в собственных квартирах.

Позже стало известно, что в результате удара ВСУ по Новой Каховке погибло семь человек, еще 40 получили ранения.