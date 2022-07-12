Народный календарь. Какой транспорт особенно опасен 13 июля
В народном календаре 13 июля — Полупетр, макушка лета, поминки по весне, проводы весны, Двенадцать апостолов. Крестьяне отмечали макушку лета, провожали весну. Православная церковь 13 июля празднует Собор двенадцати апостолов и вспоминает преподобного Петра, царевича Ордынского (Ростовского).
Нельзя, собираясь в путь, пользоваться воздушным транспортом, иначе беда будет, которая закончится вашей смертью или травмами.
Запрещается в этот день отказывать в помощи не только своим близким, но и всем, кто в ней нуждается.
Запрещается употреблять спиртные напитки, разрешено пить лишь немного вина, шумные компании не приветствуются.
В этот день нельзя негативно мыслить, ссориться и конфликтовать с людьми, запрещается выяснять отношения. Не обижайтесь на тех, кто доставил вам неприятности или сделал что-то не так. Забудьте в этот день также и про азартные игры.
Чтобы девушкам оставаться красивыми и умными, им следовало взять высушенный лист дуба и замесить с ним тесто. После чего следовало испечь пирог.
Приметы погоды:
Если кукушка продолжает куковать, то лето будет долгое и теплое.
После дождя лещ из воды высовывает голову — к теплому вечеру.
С этого дня лето катится зиме навстречу.
Утром выпала роса — к солнечной погоде, нет росы — жди осадков.
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Именины отмечают: Андрей, Григорий, Иван, Матвей, Михаил, Петр, Степан, Филипп, Яков.