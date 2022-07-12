Финансовый эксперт рассказал, что делать с наличной иностранной валютой

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Самый оптимальный способ распорядиться сейчас своей наличной иностранной валютой — просто забыть о ней на какое-то время, уверен ведущий финансовый эксперт Глеб Задоя.

— Как это ни парадоксально, но наличная валюта уже сейчас представляет повышенный интерес даже для банков. Поэтому и для граждан рекомендация по наличной валюте: держать, по крайней мере, пока курс не достигнет 70 рублей за доллар и 75 — за евро. А дальше — менять на рубли и вкладывать в прибыльные активы, — пояснил эксперт в комментарии Life.ru.

При этом он отметил, что хранить наличные дома рискованно. Поэтому некоторые россияне предпочитают хранить валютный нал в банковской ячейке, но стоит помнить о комиссии.

Кроме того, по словам эксперта, валюту можно потратить, отправившись на отдых за границу, или попытаться обменять свои доллары и евро, например, на юани.

12 июля курсы евро и доллара на Московской бирже сравнялись на уровне примерно 59,3 рубля, передает Царьград.

Ведущий аналитик компании 8848 invest Виктор Першиков в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, что до конца 2022 года сохранится тенденция к ослаблению курса рубля.