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Семьи погибших при ударе в Новой Каховке получат по два миллиона рублей

Александр Афонин

Сюжет: 

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Семьи погибших при ударе в Новой Каховке получат по два миллиона рублей
Фото: Минобороны РФ

Руководство Херсонской области приняло решение о выплате материальной помощи семьям погибших и пострадавших в результате удара по Новой Каховке. Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации (ВГА) региона Владимир Сальдо во вторник, 12 июля.

— Принято решение о выделении материальной помощи семьям погибших в размере два миллиона рублей и помощи тем, кто получил ранения, — 400 тысяч рублей, — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по Новой Каховке в понедельник вечером. В результате нападения были взорваны склады с минеральными удобрениями и селитрой, повреждены больница, рынок и жилые дома, а в радиусе двух километров вылетели окна.

Позже стало известно, что в результате удара украинских военных по Новой Каховке погибли семь человек. Кроме того, еще 40 мирных жителей получили ранения.

Глава военно-гражданской администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил, что после удара по городу специалисты вытащили детей из-под завалов. Их жизни ничего не угрожает, они находятся с родителями.

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