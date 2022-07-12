Песков не стал комментировать внеочередное заседание Госдумы 15 июля

Фото: Администрация президента РФ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать вопрос, касающийся причин проведения внепланового заседания Госдумы 15 июля. Об этом он сообщил журналистам во вторник, 12 июля.

— В данном случае мне нечего пока вам сказать. Нечего, — цитирует представителя Кремля РИА Новости.

Совет Госдумы 11 июля принял решение назначить внеочередное заседание нижней палаты на 15 июля, а также дополнительно собраться утром перед основным заседанием. Инициатором внеочередного пленарного заседания стал Вячеслав Володин. Председатель комитета по регламенту Совфеда Вячеслав Тимченко уточнил, что верхняя палата также готова собраться при наличии необходимости.

Позже спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин сообщил, что в ходе внеочередного пленарного заседания Госдумы политики рассмотрят инициативы по поддержке граждан и экономики. По его словам, с 4 июля на рассмотрение нижней палаты поступило более 40 законопроектов. Всего за две недели внесено в общей сложности 86 инициатив.