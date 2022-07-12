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В России может появиться отдельный суд для мусорных компаний

Ирина Игнатенко
Общество
В России может появиться отдельный суд для мусорных компаний
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Отдельный суд для мусорных компаний предложили создать в России. Данный вопрос обсудили эксперты — участники годового собрания членов Ассоциации содействия экономике замкнутого цикла «Ресурс».

По мнению гендиректора РЭО Дениса Буцаева, так споры в мусорной отрасли будут решаться быстрее.

— Для оперативного решения вопросов дебиторской задолженности можно было бы использовать инструмент третейских судов. Они работают при торгово-промышленных палатах по всей стране, и это делает такой инструмент удобным для нас. Мы также обсудили возможность создания типового договора, который позволял бы судам оперативно и массово рассматривать дела, а судебным приставам — исполнять решения, — отметил Денис Буцаев.

Третейский суд позволит оперативно рассматривать мелкие иски и не обращаться в арбитраж, но для этого в договоре должна быть прописана «третейская оговорка» — пункт, где оба подписанта договора согласны на такое рассмотрение. Типовой договор поможет упростить процедуру.

Глава РЭО также поддержал создание первой коммуникационной площадки «Экологично=экономично». Ее открытие намечено на 21 июля — на базе ассоциации «Ресурс», передает «360».

Ранее Денис Буцаев сообщил, что в России официально утвердили понятие экотехнопарка.

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