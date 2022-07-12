Уголовное дело по факту ДТП в Люберцах переквалифицировали после смерти пострадавших

Фото: Официальный сайт Следственного комитета России

16, Октябрьский проспект, Люберцы, Московская область, Россия Карта всех событий

Следствие переквалифицировало уголовное дело по факту ДТП в подмосковных Люберцах в связи со смертью пострадавших. Об этом во вторник, 12 июля, «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

— В связи со смертью двух женщин 1975 и 1976 годов рождения в результате ДТП в городе Люберцы следователем Следственного управления МУ МВД России «Люберецкое» вынесено постановление о переквалификации действий водителя автомобиля каршеринга с части первой на часть пятую статьи «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц», — рассказала Петрова.

Изначально правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

Авария, о которой идет речь, произошла накануне. Автомобиль сбил трех человек у остановки ТРЦ «Выходной» в подмосковных Люберцах.

Водитель автомобиля марки Kia, нарушив правила и проехав на запрещающий сигнал светофора, вылетел на полосу встречного движения и сбил нескольких пешеходов, которые переходили дорогу по зебре.

47-летнего виновника аварии задержали, а спустя время двое пострадавших скончались.