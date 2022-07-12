Андрей Бочкарев: Завершено строительство спорткомплекса для Училища олимпийского резерва на востоке Москвы

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Измайловский бульвар, владение 75/17 Карта всех событий

В районе Восточное Измайлово возведен спортивный комплекс с бассейном и залом для художественной гимнастики, где также смогут заниматься учащиеся Московского среднего специального училища олимпийского резерва (МССУОР) номер один. Об этом сообщил заместитель мэра в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев во вторник, 12 июля.

— Спорткомплекс поделен на пять зон и включает зал для занятий художественной гимнастикой на два ковра, тренажерный зал, зал хореографии и два бассейна — для тренировок (размером 25х16 метров) и для обучения детей плаванию (размером 10х8 метров). Для отдыха и восстановления спортсменов предусмотрены сауна, массажные и медицинские кабинеты, — подчеркнул Бочкарев.

Он также отметил, что объект, имеющий три этажа с общей площадью 5,7 тысячи квадратных метров, был построен за счет городского бюджета по адресу Измайловский бульвар, владение 75/17. Кроме этого, на прилегающей территории комплекса оборудованы открытые террасы и спортивная площадка для занятий на улице.

По словам председателя Мосгосстройнадзора Игоря Войстратенко, застройщик получил всю необходимую документацию для дальнейшей эксплуатации комплекса, который соответствует всем современным требованиям для проведения профессиональных тренировок.

Также он пояснил, что по поручению мэра Москвы Сергея Собянина специалисты Мосгосстройнадзора уделяют особое внимание по надзору за качеством строительства специализированных объектов.

До этого сообщалось, что работы по устройству фасада и остеклению здания завершены на строительной площадке нового лечебно-диагностического комплекса Московского клинического научно-практического центра (МКНЦ) имени А. С. Логинова.