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Пентагон: Лидер ИГ в Сирии убит американскими военными

Евгений Белоусов
В мире
Пентагон: Лидер ИГ в Сирии убит американскими военными
Фото: defense.gov

Американские военные ликвидировали лидера ИГ* в Сирии Махера аль-Агаля. Об этом во вторник, 12 июля, сообщили в пресс-службе Пентагона.

— Эта операция была тщательно спланирована, чтобы обеспечить ее успешное выполнение. Первоначальный анализ показывает, что жертв среди гражданского населения не было, — говорится в сообщении.

Уточняется, что убитый террорист был одним из четырех основных главарей ИГ в мире и курировал ее деятельность в Сирии. Его удалось ликвидировать при помощи беспилотника. Кроме самого аль-Агаля был серьезно ранен один из его близких соратников, передает РИА Новости.

В декабре российским военным удалось уничтожить одного из видных боевиков в Сирии аш-Шишани Маргошвили. Он был одним из главарей группировки «Джунуд аш-Шам»**.

Также видео ликвидации сирийских боевиков, происходившей при помощи новейшего российского барражирующего боеприпаса «Ланцет» в апреле 2020 года, показали в эфире телеканала «Россия 1». Отмечается, что во время операции был ликвидирован чрезвычайно опасный боевик, известный как снайпер TOW.

*«Исламское государство» (ИГ) — террористическая организация, запрещенная на территории России по решению Верховного суда.

**«Джунуд аш-Шам» — запрещенная в России террористическая группировка.

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