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Турция анонсировала четырехстороннюю встречу по вопросу зерна 13 июля

Араз Салехов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Турция анонсировала четырехстороннюю встречу по вопросу зерна 13 июля
Фото: Unsplash

В среду, 13 июля, в Стамбуле состоится обсуждение ситуации с вывозом зерна с участием представителей Турции, России, Украины и ООН. Об этом во вторник, 12 июля, сообщил министр обороны Турции Хулуси Акар.

— Военные делегации министерств обороны Турции, Российской Федерации и Украины и делегация ООН проведут переговоры в Стамбуле завтра, — цитирует его РИА Новости.

Накануне президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили в ходе телефонных переговоров ситуацию в Сирии и методы решения «зернового вопроса». Эрдоган, как уточняется, также заявил о необходимости завершить ситуацию на Украине мирным путем. Турция, добавил он, готова оказать в этом всевозможную помощь.

В пятницу, 24 июня, официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик заявил, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш всегда выступал за достижение пакетной договоренности по обеспечению с одной стороны экспорта зерна с Украины, а с другой — из России. Так Дюжаррик прокомментировал слова главы МИД РФ Сергея Лаврова.

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