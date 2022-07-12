Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Собянин: Протяженность московского метро выросла больше чем в полтора раза за 11 лет

Антон Махов
Город
Собянин: Протяженность московского метро выросла больше чем в полтора раза за 11 лет
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Столичное метро растет рекордными темпами, за последние 11 лет протяженность подземки выросла более чем в полтора раза. Об этом во вторник, 12 июля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Такая скорость была бы невозможна без тоннелепроходческих механизированных комплексов, проще говоря — щитов. На проходке Большой кольцевой линии работали сразу 33 машины. Длина щитов может превышать 100 м, а вес — несколько сотен тонн, — пояснил Собянин.

Видео: Telegram/Мэр Москвы Сергей Собянин

Также он рассказал, что эти машины привозят на стройплощадку по частям и собирают в специальной монтажной камере. Ее размер сопоставим с величиной футбольного поля.

Эти щиты работают круглосуточно. Мэр пояснил, что они прокладывают подземный коридор и укрепляют его. Позже рабочие ведут дальнейшую работу уже в готовых тоннелях. За месяц комплекс проходит примерно 300 м, рассказал Собянин в своем Telegram-канале.

В понедельник, 11 июля, заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал о работе над новым Московским центральным диаметром.

По его словам, пятый железнодорожный маршрут обещает стать самым востребованным. По прогнозам, пользоваться им будет 181 миллион человек.

Строительство Сергей Собянин Метро
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Ян Арт
Ян Арт

Доллар должен вновь подорожать

Алексей Мухин
Алексей Мухин

Попытки узнать правду обернутся катастрофой

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Перемена под вопросом

Максим Чирков
Максим Чирков

Запад скоро попросит «Северный поток — 2»

Алексей Фурсин
Алексей Фурсин

Изобретатели получат поддержку

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Учитель должен стать богатым человеком

Никита Миронов
Никита Миронов

Круглый год семьи, любви и верности

Все мнения
О проекте