Собянин: Протяженность московского метро выросла больше чем в полтора раза за 11 лет

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Столичное метро растет рекордными темпами, за последние 11 лет протяженность подземки выросла более чем в полтора раза. Об этом во вторник, 12 июля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Такая скорость была бы невозможна без тоннелепроходческих механизированных комплексов, проще говоря — щитов. На проходке Большой кольцевой линии работали сразу 33 машины. Длина щитов может превышать 100 м, а вес — несколько сотен тонн, — пояснил Собянин.

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Видео: Telegram/Мэр Москвы Сергей Собянин

Также он рассказал, что эти машины привозят на стройплощадку по частям и собирают в специальной монтажной камере. Ее размер сопоставим с величиной футбольного поля.

Эти щиты работают круглосуточно. Мэр пояснил, что они прокладывают подземный коридор и укрепляют его. Позже рабочие ведут дальнейшую работу уже в готовых тоннелях. За месяц комплекс проходит примерно 300 м, рассказал Собянин в своем Telegram-канале.

В понедельник, 11 июля, заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал о работе над новым Московским центральным диаметром.

По его словам, пятый железнодорожный маршрут обещает стать самым востребованным. По прогнозам, пользоваться им будет 181 миллион человек.