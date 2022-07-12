Трое волонтеров из Астрахани погибли под обстрелом ВСУ в ДНР

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Украинская армия обстреляла волонтерский центр в Шахтерском районе Донецкой народной республики (ДНР). Об этом во вторник, 12 июля, сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин.

— Произошла трагедия. В Шахтерском районе Донецкой Народной Республики украинские боевики обстреляли волонтерский центр, в результате чего получили ранения 11 человек, трое погибли, по четверым ведутся поисковые работы, — рассказал он.

По словам губернатора, погибшие при обстреле волонтеры астраханцы находились в ДНР с мирной миссией и занимались распределением гуманитарной помощи. Об этом Бабушкин написал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

До этого вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по Новой Каховке в понедельник вечером. В результате нападения были взорваны склады с минеральными удобрениями и селитрой, повреждены больница, рынок и жилые дома, а в радиусе двух километров вылетели окна.

Глава военно-гражданской администрации (ВГА) региона Владимир Леонтьев сообщил, что в результате удара по Новой Каховке погибло не менее шести человек. Кроме того, множество жителей остались под завалами. Некоторые из них оказались заблокированы в собственных квартирах.