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Движение на Некрасовской линии метро восстановили после падения человека на пути

Анастасия Колоскова
Происшествия
Движение на Некрасовской линии метро восстановили после падения человека на пути
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков
Россия, Москва, Некрасовская линия, метро Улица Дмитриевского Карта всех событий

Движение поездов восстановили после инцидента с человеком на путях на Некрасовской линии столичного метрополитена. Об этом во вторник, 12 июля, сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Движение на Некрасовской линии (15) восстановлено и вводится в график, — говорится в сообщении Telegram-канала «Дептранс. Оперативно».

До этого сообщалось, что из-за падения на рельсы человека сбой в движении поездов произошел на Некрасовской линии подземки. Так, поезда не ходили от станции «Улица Дмитриевского» до «Нижегородской». При этом в обратном направлении составы следовали с увеличенными интервалами.

11 июля стало известно, что на станции метро «Киевская» Арбатско-Покровской линии метро произошло возгорание. По предварительной информации, в коллекторе наблюдалось тление силовых кабелей под напряжением, на месте работали экстренные службы города.

Позже специалисты восстановили штатный режим работы станции. Сотрудники пожарных служб устранили задымление, точную причину возгорания предстоит установить специальной комиссии.

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