Минпромторг: В России достаточно лекарств и вакцин на случай вспышки оспы

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Запасов лекарств, вакцин, средств индивидуальной защиты, которые могут понадобиться в случае вспышки оспы, в России достаточно. Об этом во вторник, 12 июля, сообщили в пресс-службе Минпромторга.

— В настоящее время Минпромторг России совместно с Роспотребнадзором дополнительно прорабатывает возможность масштабирования при необходимости технологии производства разрабатываемой специалистами Роспотребнадзора вакцины и тест-систем для выявления вируса оспы обезьян, — говорится в сообщении.

В министерстве также отметили, что в России также налажено производство и традиционной вакцины от оспы, которая обеспечивает примерно 85 процентов защиты от вируса оспы обезьян, передает ТАСС.

В этот же день сообщалось, что в России выявили первый случай заражения оспой обезьян. Заболевший молодой человек путешествовал по Европе и вернулся на родину из Португалии.

На данный момент он изолирован и находится в инфекционной больнице. Его состояние оценивается как удовлетворительное, ему оказывается вся необходимая помощь, и в настоящее время болезнь не представляет опасности для его здоровья.

В пресс-службе Минздрава отметили, что возможность дальнейшего распространения вируса купирована. Ведомство также утвердило и направило в регионы рекомендации по профилактике, диагностике и лечению оспы обезьян.