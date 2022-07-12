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Эксперт ВОЗ Райан исключил возможность заражения оспой обезьян через пищу

Араз Салехов
В мире
Эксперт ВОЗ Райан исключил возможность заражения оспой обезьян через пищу
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Передача оспы обезьян через пищевые продукты невозможна. Об этом во вторник, 12 июля, сообщил руководитель программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Майк Райан.

— В настоящее время нет абсолютно никаких доказательств того, что обычное потребление нормальной пищи, посещение супермаркета, покупка продуктов питания каким-либо образом связаны с риском заражения оспой обезьян, — отметил он.

При этом эксперт заявил о важности безопасного приготовления еды. Это, в свою очередь, не позволит оспе обезьян распространиться, добавил он. По его словам, подавляющее число заражений в рамках текущей вспышки происходит через половые контакты, сообщает РИА Новости.

Во вторник, 12 июля, в России выявили первый случай заражения оспой обезьян. Заболевший молодой человек путешествовал по Европе и вернулся на родину из Португалии.

В тот же день Министерство здравоохранения утвердило и направило в регионы рекомендации по профилактике, диагностике и лечению оспы обезьян. Рекомендации предназначены для медицинских работников, организаторов здравоохранения и иных специалистов, работающих в сфере лабораторной и инструментальной диагностики и организации оказания медицинской помощи пациентам.

эксперты ВОЗ Оспа обезьян
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