Эксперт ВОЗ Райан исключил возможность заражения оспой обезьян через пищу
Передача оспы обезьян через пищевые продукты невозможна. Об этом во вторник, 12 июля, сообщил руководитель программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Майк Райан.
— В настоящее время нет абсолютно никаких доказательств того, что обычное потребление нормальной пищи, посещение супермаркета, покупка продуктов питания каким-либо образом связаны с риском заражения оспой обезьян, — отметил он.
При этом эксперт заявил о важности безопасного приготовления еды. Это, в свою очередь, не позволит оспе обезьян распространиться, добавил он. По его словам, подавляющее число заражений в рамках текущей вспышки происходит через половые контакты, сообщает РИА Новости.
Во вторник, 12 июля, в России выявили первый случай заражения оспой обезьян. Заболевший молодой человек путешествовал по Европе и вернулся на родину из Португалии.
В тот же день Министерство здравоохранения утвердило и направило в регионы рекомендации по профилактике, диагностике и лечению оспы обезьян. Рекомендации предназначены для медицинских работников, организаторов здравоохранения и иных специалистов, работающих в сфере лабораторной и инструментальной диагностики и организации оказания медицинской помощи пациентам.