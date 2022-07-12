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Минобороны Украины: ВСУ ведут работу по раскрытию планов и мест дислокации армии России

Араз Салехов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
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Минобороны Украины: ВСУ ведут работу по раскрытию планов и мест дислокации армии России
Фото: president.gov.ua

Разведка Украины начала выполнение приказа украинского лидера Владимира Зеленского по освобождению юга страны. Об этом во вторник, 12 июня, сообщил представитель главного управления разведки минобороны Вадим Скибицкий.

— Мы не просто готовимся, мы ведем разведку. Наша основная задача — раскрыть планы, намерения, места дислокации РФ, чтобы Генштаб мог спланировать соответствующие действия сил обороны. Задачу эту выполняем, привлекаем все силы и средства, которые у нас есть. Та задача, которая поставлена, она будет выполнена, — отметил он.

Однако представитель военного ведомства уточнил, что многое будет зависеть от помощи, которую предоставляют западные страны украинской армии, сообщает РИА Новости.

Накануне министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что украинские военные получили задачу отвоевать юг страны и располагают миллионом бойцов для того, чтобы выполнить приказ командования. По его словам, в выполнении стоящих перед Украиной задач должны помочь западные вооружения и призвал страны НАТО увеличить их поставки.

Также в материале «Вечерней Москвы» рассказали, как будут развиваться события после задачи Зеленского отвоевать юг Украины.

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