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В ДНР отменили мораторий на исполнение смертных приговоров

Евгений Белоусов

Сюжет: 

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В ДНР отменили мораторий на исполнение смертных приговоров
Фото: glava-lnr.info

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин подписал указ о внесении поправок в Уголовно-исполнительный кодекс республики, согласно которому мораторий на смертную казнь в ДНР снят. Об этом во вторник, 12 июля, сообщили в Народном Совете республики.

— Сегодня вступил в силу закон Донецкой Народной Республики «О внесении изменения в статью 202 Уголовно-исполнительного кодекса Донецкой Народной Республики». Отменен мораторий на исполнение смертных приговоров, — говорится в сообщении.

До этого Народный совет ДНР отменил мораторий на исполнение смертных приговоров.

9 июня граждане Великобритании Эйден Аслин и Шон Пиннер и марокканец Саадун Брагим, участвовавшие в боевых действиях на стороне Украины, были приговорены к смертной казни. Согласно законам ДНР, они будут расстреляны.

Все трое наемников частично признали свою вину. По утверждению следствия, подсудимые наемники за вознаграждение принимали участие в вооруженной агрессии Украины по насильственному захвату власти в ДНР.

Директор Департамента международных организаций Министерства иностранных дел России Петр Ильичев заявил, что Россия с большим скепсисом относится к идее привлечения ООН к вероятному трибуналу над украинскими военнослужащими и наемниками.

Смертная казнь Законы ДНР
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