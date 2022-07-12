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Telegraph: Без «Северного потока» Европу ждет энергетический шок

Евгений Белоусов
В мире
Telegraph: Без «Северного потока» Европу ждет энергетический шок
Фото: Nord Stream 2 / Axel Schmidt

Прекращение поставок российского газа нанесет удар по домохозяйствам и производству в Евросоюзе (ЕС) и приведет к величайшему энергетическому шоку в истории континента. Об этом во вторник, 12 июля, сообщает газета The Telegraph.

По словам автора публикации, ели транзит по «Северному потоку» не удастся восстановить, экономика Германии и соседних с ней стран окажется под очень сильным давлением.

Сейчас ЕС готовится к зиме, поэтому планирует заполнить газохранилища. Но процесс усложнился, поскольку Польша, Дания и Болгария отказались платить за топливо в рублях и лишились поставок из России, передает РИА Новости.

Однако президент Украины Владимир Зеленский заявил, что решение канадской власти о возвращении Германии турбин для «Северного потока» после ремонта является неприемлемым исключением для санкционного давления на Россию. Он добавил, что канадское правительство должно было отказаться от подобного решения.

При этом читатели немецкого журнала Der Speigel обвинили президента Украины Владимира Зеленского в лицемерии в связи с решением о возвращении турбины Siemens для «Северного потока — 1». Так, жители немецкого государства остались недовольны последними заявлениями украинского лидера, поскольку от возвращения турбины зависело обеспечение страны газом.

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