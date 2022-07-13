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Вице-премьер Юрий Борисов покинет свой пост в ближайшее время

Лейла Алиева
Политика
Вице-премьер Юрий Борисов покинет свой пост в ближайшее время
Фото: roscongress / Алексей Александронок

Вице-премьер Юрий Борисов, курирующий в правительстве направления космос и оборонная промышленность, уйдет со своего поста в ближайшее время. Об этом во вторник, 12 июля, сообщает РБК со ссылкой на источники в оборонно-промышленном комплексе (ОПК).

Отмечается, что Борисов может занять должность главы «Роскосмоса», которую в настоящее время возглавляет Дмитрий Рогозин. Данную информацию подтвердил экс-чиновник правительства

Также по слова источника из сферы ОПК, на данный момент неизвестно какую должность займет Борисов, но возможно, это будет «крупный промышленный актив». При этом «Роскосмос» не прокомментировал эту информацию, передает РБК.

До этого президент России Владимир Путин назначил главу Минпромторга Дениса Мантурова заместителем председателя правительства. Согласно указу, теперь число зампредов правительства увеличено с 10 до 11. Правительству РФ поручено привести другие нормативные акты в соответствие с этим указом. Документ вступает в силу со дня подписания.

4 июля Путин назначил Владимира Кубышко заместителем главы МВД, а также присвоил ему звание генерал-лейтенанта полиции.

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