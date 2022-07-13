«Бытовой конфликт»: Глава Крыма дал объяснение избиению военных в Судак

Фото: glava.rk.gov.ru

Драка с участием военнослужащих, проходивших лечение в городе Судаке в Республике Крым, носила бытовой характер. Об это заявил глава региона Сергей Аксенов во вторник, 12 июля.

— Конфликт произошел в момент, когда военнослужащие перелезали через забор ведомственного учреждения, возвращаясь на его территорию. Один из них, повиснув на заборе, получил замечание от проходящего мимо мужчины. После этого ситуация переросла в бытовой конфликт, — отметил он.

В результате произошедшего один из участников драки получил повреждения легкой степени тяжести. При этом на их одежде не было никаких знаков отличия и они не позиционировали себя как военнослужащие, подчеркнул в своем Telegram-канале глава региона.

Также крымские правоохранители не подтвердили наличие какой-либо символики, причастной к российской армии, на участниках конфликта на набережной в Судаке.

До этого стало известно, что неизвестные избили в курортном городе Судаке на юго-востоке Крыма российского военнослужащего за одежду с буквой Z. Советник главы полуострова по информационной политике Олег Крючков уточнил, что нападавших уже разыскивают правоохранительные органы, а реакция будет «запредельно жесткой».