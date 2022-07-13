Серия мощных взрывов прогремела в Луганске

Фото: Минобороны РФ

В Луганске произошла серия мощных взрывов, к северу от города возник мощный пожар. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на своего корреспондента.

По его словам, примерно в 23:50 (по московскому времени) в Луганске прогремела первая серия мощных взрывов, которые раздались в районе села Александровка и поселка Металлист. После чего к северу от города произошел крупный пожар, сопровождающийся звуками разрывов уже более 40 минут.

По предварительным данным, над Луганском была сбита ракета тактического комплекса «Точка-У», передает ТАСС.

До этого сообщалось, что в связи с ударом Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Новой Каховке произошел взрыв на складах с минеральными удобрениями. Пострадавших жителей начали принимать в больнице.

Позже стало известно, что в результате удара по Новой Каховке украинскими военными погибло не менее шести человек. Кроме того, множество мирных жителей находится под завалами, некоторые из них были заблокированы в собственных квартирах. Также разрушены десятки домов и повреждены многие объекты инфраструктуры, среди которых два городских рынка.