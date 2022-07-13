ВСУ нанесли удар по военной части ПВО в Луганске

Фото: Минобороны РФ

Украинские военные нанесли удар по военной части ПВО в Луганске. Об этом сообщил офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко в среду, 13 июля.

— ВФУ (вооруженные формирования Украины — прим. «ВМ») нанесли массированный удар по военной части ПВО, которая обеспечивает безопасность города Луганск, — передает его слова ТАСС.

До этого сообщалось, что в Луганске прогремела серия мощных взрывов. Отмечается, что примерно в 23:50 (по московскому времени) в Луганске прогремела первая серия мощных взрывов, которые раздались в районе села Александровка и поселка Металлист. После чего к северу от города произошел крупный пожар.

Накануне ВСУ нанесли удар по Новой Каховке. В результате нападения были взорваны склады с минеральными удобрениями и селитрой, повреждены больница, рынок и жилые дома, а в радиусе двух километров вылетели окна. По словам заместителя главы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Кирилла Стремоусова, пять человек погибли, пострадали 80, еще семь жителей числятся пропавшими.