«Авраам мой!»: Руссо рассказал, как из-за него чуть не убили фанатку

Фото: Пресс-служба НТВ

У певца Авраама Руссо всегда было много поклонниц. При этом некоторые из них были готовы на все ради него.

Так, артист вспомнил случай, который произошел в Самаре после концерта.

— Меня ждала большая толпа поклонниц, поэтому организаторы ради безопасности решили провести меня через другой выход. А там среди девчонок началась дележка меня, одна из них кричала: «Авраам мой!», — рассказал певец.

По его словам, на девушку набросились другие поклонницы и стали ее избивать. В результате ей разбили голову, а пол был весь в крови. После того как ей оказали первую медицинскую помощь, Руссо пригласил девушку в ресторан на ужин. Он отметил, что она оказалось очень хорошей и не сказала ни одного плохо слова в адрес своих обидчиц.

Кроме того, артист поделился и тем, что его долгое время везде преследует уже другая поклонница. Девушка присутствует на всех концертах Руссо и несколько раз за вечер поднимается на сцену. Однажды она даже подошла к звезде и сказала ему на ухо: «Ну сколько можно уже?». С этого дня ему стало по—настоящему страшно, передает StarHit.

До этого стало известно, что двух поклонниц Юрия Шатунова госпитализировали прямо с церемонии его похорон.