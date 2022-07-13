Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

«Авраам мой!»: Руссо рассказал, как из-за него чуть не убили фанатку

Лейла Алиева
Общество
«Авраам мой!»: Руссо рассказал, как из-за него чуть не убили фанатку
Фото: Пресс-служба НТВ

У певца Авраама Руссо всегда было много поклонниц. При этом некоторые из них были готовы на все ради него.

Так, артист вспомнил случай, который произошел в Самаре после концерта.

— Меня ждала большая толпа поклонниц, поэтому организаторы ради безопасности решили провести меня через другой выход. А там среди девчонок началась дележка меня, одна из них кричала: «Авраам мой!», — рассказал певец.

По его словам, на девушку набросились другие поклонницы и стали ее избивать. В результате ей разбили голову, а пол был весь в крови. После того как ей оказали первую медицинскую помощь, Руссо пригласил девушку в ресторан на ужин. Он отметил, что она оказалось очень хорошей и не сказала ни одного плохо слова в адрес своих обидчиц.

Кроме того, артист поделился и тем, что его долгое время везде преследует уже другая поклонница. Девушка присутствует на всех концертах Руссо и несколько раз за вечер поднимается на сцену. Однажды она даже подошла к звезде и сказала ему на ухо: «Ну сколько можно уже?». С этого дня ему стало по—настоящему страшно, передает StarHit.

До этого стало известно, что двух поклонниц Юрия Шатунова госпитализировали прямо с церемонии его похорон.

Шоу-бизнес жертвы конфликта Фанаты
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Ян Арт
Ян Арт

Доллар должен вновь подорожать

Алексей Мухин
Алексей Мухин

Попытки узнать правду обернутся катастрофой

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Перемена под вопросом

Максим Чирков
Максим Чирков

Запад скоро попросит «Северный поток — 2»

Алексей Фурсин
Алексей Фурсин

Изобретатели получат поддержку

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Учитель должен стать богатым человеком

Никита Миронов
Никита Миронов

Круглый год семьи, любви и верности

Все мнения
О проекте