Россияне рассказали, куда полетят отдыхать во второй половине лета

Фото: Pixabay

Во второй половине лета наиболее востребованным среди россиян стал маршрут Москва — Сочи. Об этом в среду, 13 июля, сообщили в пресс-службе сервиса Туту.ру.

— В целом на этот курорт оформляется примерно каждый пятый билет из разных городов России, — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что популярностью также пользуются рейсы из Москвы в Калининград, Санкт-Петербург, Минеральные Воды, Махачкалу. Не менее востребованными стали маршруты из Тюмени и Красноярска в Сочи.

Отмечается, что на третий квартал этого года около 70 процентов путешественников запланировали отдых на июль. Четверть россиян купили билеты на август, а шесть процентов отдыхающих предпочли отправиться в путешествие в сентябре, передает РИА Новости.

До этого стало известно, что в этом году наиболее востребованным авианаправлением среди россиян стало путешествие по стране. По данным аналитиков, около 87 процентов граждан выбрали путешествия по стране. Самыми популярными маршрутами стали Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Минеральные Воды и Калининград.