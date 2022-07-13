Названы причины роста числа долгостроев в Петербурге

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Застройщики перестали укладываться в сроки ввода жилья в Петербурге. Сроки ожидания выросли до 4,5 месяца. Вице-президент Российской гильдии риелторов Валерий Виноградов подтвердил сложившуюся ситуацию и объяснил, почему число долгостроев в городе и его окрестностях увеличивается.

Эксперт выделил две главные причины. Первая касается ситуации на рынке: продажи существенно упали с начала года.

Второй момент: покупатели квартир в новостройках сейчас не могут взыскать штрафы с застройщиков. Данное решение приняли на федеральном уровне в конце марта.

Эксперт добавил, что при покупке первичного жилья стоит выбирать проверенных застройщиков. По его оценке, на плаву останутся компании, которые поддерживаются государством. Это крупные предприятия, которые осуществляют комплексную застройку, передает издание «Невские новости».

Премьер-министр России Михаил Мишустин объявил о создании федерального реестра долгостроев в стране. Это позволит ускорить работы по завершению строительства и вводу таких объектов в эксплуатацию, такое мнение выразил председатель правительства на совещании со своими заместителями в понедельник, 11 июля.