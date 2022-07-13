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Москвичам рассказали о погоде во время суперлуния 13 июля

Георгий Соланович

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Москвичам рассказали о погоде во время суперлуния 13 июля
Фото: Pixabay

Жители Москвы смогут увидеть грядущее суперлуние во всей красе, так как облаков практически не будет. Об этом сообщила ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Елена Волосюк в среду, 13 июля.

— Я думаю, что жители столичного региона смогут насладиться всеми красотами полной луны, потому что облаков будет мало. Можно сказать, практически совсем не будет. Ночь обещает быть достаточно комфортной, умеренно теплой, так что наблюдать можно будет не только из окна, но и на свежем воздухе, — цитирует Волосюк РИА Новости.

Суперлуние (явление, когда полнолуние совпадает с моментом наибольшего сближения Луны с Землей) наступит сегодня в 21:38 по московскому времени.

Нумеролог Евгения Белова рассказала «Вечерней Москве», для кого представляет опасность это явление. По словам эксперта, особенно осторожными в это время важно быть водителям.

В среду, 13 июля, столичный регион окажется под влиянием ложбины циклона с запада. При переменной облачности местами пройдут кратковременные дожди. Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 24–26 градусов.

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