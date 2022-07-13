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«Беречь себя надо»: Лоза сообщил, какой диагноз ему поставили врачи

Ирина Игнатенко
Общество
«Беречь себя надо»: Лоза сообщил, какой диагноз ему поставили врачи
Фото: Youtube/Super

Известный российский автор-исполнитель Юрий Лоза недавно прошел обследование в клинике, в том числе сделал МРТ. Певец рассказал, почему обратился в клинику и какой диагноз ему поставили врачи.

Лоза пояснил, что с возрастом у него начало болеть плечо, поэтому он решил пройти обследование. После проведения МРТ врачи диагностировали бурсит плеча — это стандартное заболевание для возрастных людей.

Как отметил музыкант, любые чрезмерные физические нагрузки чреваты тем, что потом начинают вылезать проблемы. При этом Лоза отметил, что никаких операций ему не потребуется.

— Вы же понимаете, на свете нет ни одного здорового человека в 68 лет. Просто быть не может, теоретически. Мы же живем в обычном мире. Пошел сделал снимочек, сказали, у вас там то-то и то-то. Беречь себя надо, — отметил певец в комментарии Nation News.

Ранее Лоза объяснил феномен популярности Цоя.

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