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Депутат МГД: Возможности Московской технической школы позволят подготовить новое поколение инженеров

Лала Манушакян
Город
Депутат МГД: Возможности Московской технической школы позволят подготовить новое поколение инженеров
Фото: АГН Москва

Московская техническая школа (МТШ) дает возможность для подготовки нового поколения инженеров высочайшей квалификации в сфере передовых направлений развития технологий. Об этом рассказал депутат Московской городской думы, летчик-космонавт РФ Олег Артемьев в среду, 13 июля.

— Сейчас совместно с МГТУ имени Баумана, Московским техническим университетом связи и информатики, МИФИ, РЭУ имени Плеханова, Высшей школой экономики и МФТИ запускается новое направление — «Искусственный интеллект в промышленности». Это позволит готовить инженеров для работы в самых разных сферах городской экономики, где применяются технологии ИИ, — отметил Артемьев.

Он также добавил, что такие образовательные площадки, где и студенты, и специалисты получают знания и практический опыт в сфере инновационных технологий, необходимы для дальнейшего развития городских сервисов, а также продукции и предоставляемых услуг. Именно МТШ может предоставить такие узкоспециализированные знания, чтобы в будущем применять их в сфере безопасности, промышленности, медицины, транспорта.

По словам депутата, по семи направлениям больше четырех тысяч специалистов пройдут обучение, для которых в перспективе откроется возможность работы на предприятиях города, передает агентство городских новостей «Москва».

До этого депутат Московской городской думы сообщил, что в Москве необходимо развивать инфраструктуру для московской экстренной авиации, что позволит шире использовать вертолетный транспорт для доставки пострадавших в городские больницы.

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