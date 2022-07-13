Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

В Минпромторге заявили о пользе небеленой офисной бумаги

Евгений Белоусов
Общество
В Минпромторге заявили о пользе небеленой офисной бумаги
Фото: Pixabay

Произведенная российскими компаниями небеленая офисная бумага полезна для глаз человека. Об этом в среду, 13 июля, заявил замглавы Минпромторга Олег Бочаров.

— Мы узнали, что отсвечивающая, такая вот белая офисная бумага наносит вред здоровью. Оказывается, более фактурная бумага она полезна для глаз человека, — заметил он.

По словам Бочарова, себестоимость такой фактурной бумаги падает. Поэтому ведомство считает, что это был серьезный маневр со стороны целлюлозно-бумажных комбинатов.

Заместитель министра подчеркнул, что Светлогорские, Кондопожские, Туринские ЦБК смогли адаптироваться в условиях давления антироссийских санкций и начали производить офисную бумагу без использования отбеливателя, передает РИА Новости.

1 апреля в Минпромторге заявили, что вопрос с дефицитом бумаги в стране решен. ФАС России при этом заявила, что проверит производителей бумажной продукции в связи с ростом цен на товар.

Гендиректор информационного агентства INFOLine Иван Федяков рассказал, что рост цен и дефицит офисной бумаги связаны с нарушением баланса спроса и предложения. Кроме этого, повлияло на ситуацию и нарушение производственных цепочек.

Специалист рассказал, что из-за западных санкций производство Светогорского ЦБК, расположенного в Ленинградской области, потеряло возможность использовать импортные химические реактивы.

Производство Минпромторг РФ Торговля
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Ян Арт
Ян Арт

Доллар должен вновь подорожать

Алексей Мухин
Алексей Мухин

Попытки узнать правду обернутся катастрофой

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Перемена под вопросом

Максим Чирков
Максим Чирков

Запад скоро попросит «Северный поток — 2»

Алексей Фурсин
Алексей Фурсин

Изобретатели получат поддержку

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Учитель должен стать богатым человеком

Никита Миронов
Никита Миронов

Круглый год семьи, любви и верности

Все мнения
О проекте