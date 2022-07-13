В Минпромторге заявили о пользе небеленой офисной бумаги

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Произведенная российскими компаниями небеленая офисная бумага полезна для глаз человека. Об этом в среду, 13 июля, заявил замглавы Минпромторга Олег Бочаров.

— Мы узнали, что отсвечивающая, такая вот белая офисная бумага наносит вред здоровью. Оказывается, более фактурная бумага она полезна для глаз человека, — заметил он.

По словам Бочарова, себестоимость такой фактурной бумаги падает. Поэтому ведомство считает, что это был серьезный маневр со стороны целлюлозно-бумажных комбинатов.

Заместитель министра подчеркнул, что Светлогорские, Кондопожские, Туринские ЦБК смогли адаптироваться в условиях давления антироссийских санкций и начали производить офисную бумагу без использования отбеливателя, передает РИА Новости.

1 апреля в Минпромторге заявили, что вопрос с дефицитом бумаги в стране решен. ФАС России при этом заявила, что проверит производителей бумажной продукции в связи с ростом цен на товар.

Гендиректор информационного агентства INFOLine Иван Федяков рассказал, что рост цен и дефицит офисной бумаги связаны с нарушением баланса спроса и предложения. Кроме этого, повлияло на ситуацию и нарушение производственных цепочек.

Специалист рассказал, что из-за западных санкций производство Светогорского ЦБК, расположенного в Ленинградской области, потеряло возможность использовать импортные химические реактивы.