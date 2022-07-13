Депутат МГД Орлов: Поддержка кикшеринга — важный фактор развития транспорта «последней мили» в столице

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Важным фактором развития столичного транспорта в формате «последней мили» является поддержка кикшеринга. Об этом сообщил депутат Московской городской думы, вице-спикер столичного парламента Степан Орлов в среду, 13 июля.

— С 15 по 30 августа в Москве пройдет заявочная кампания по выделению субсидий на обновление парка арендных самокатов для операторов кикшеринга. Объем субсидий составит 65 миллионов рублей, что позволит компаниям компенсировать часть затрат и вложить на выгодных условиях средства в рост числа единиц транспорта, приобретение надежной техники, — отметил Орлов.

По словам вице-спикера, с начала года было совершено свыше десяти миллионов поездок с помощью кикшеринга, которым пользуются около 1,5 миллиона человек. Такие показатели свидетельствуют о повышенном интересе к новому виду передвижения, подчеркнул он.

Помимо этого, на данный момент в Москве функционирует 35 тысяч электросамокатов с функциями по снижению скорости для устранения потенциальных наездов и конфликтов. Также появится новый формат ограничения скорости — временные «медленные зоны», где скорость транспорта будет занижаться программой только в момент оживленного пешеходного трафика.

Также парламентарий отметил, что в ближайшем будущем планируется запуск образовательного проекта «Включи режим безопасности», в который будут входить советы по эксплуатации самокатов.

Орлов отметил, что для дальнейшего роста транспортной отрасли необходимыми инструментами станут субсидии на обновление парка. Такая мера позволит экологично развивать транспортную инфраструктуру города, передает агентство городских новостей «Москва».

13 июля сообщалось, что власти Москвы выделят операторам кикшеринга на обновление парка самокатов субсидию в размере 65 миллионов рублей.