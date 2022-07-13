В Минфине заявили, что отказ от бумажного договора снизит ставку по ипотеке

Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

Отказ от бумажной документации при оформлении ипотечных сделок в России позволит снизить ставку по жилищным кредитам примерно на один процент. Об этом заявил замглавы Минфина Алексей Моисеев в среду, 13 июля.

— Отсутствие бумажного документооборота в ипотеке снижает ее конечную стоимость. Если мы полностью уберем бумагу, то где-то сможем конечную ставку для населения снизить примерно на один процентный пункт, — сказал чиновник во время заседания президиума Совета законодателей РФ при Федеральном собрании.

Он добавил, что переход на электронные закладные по жилищным кредитам можно считать «большой победой», так как многие банки уже перешли на виртуальную систему выдачи ипотеки. Отмечается, что на льготные программы такое нововведение не распространяется, передает РИА Новости.

12 июля в Сбербанке опровергли информацию о повышении первоначального взноса по ипотечным заявкам. Клиентам не повышали размер первоначального взноса с 15 до 35 процентов по уже одобренным заявкам на ипотеку. Сотрудники организации отметили, что банк не повышает требования по уже одобренным заявкам перед сделкой.