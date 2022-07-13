«Аэрофлот» возобновит регулярные рейсы из Москвы в Пекин

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«Аэрофлот» возобновляет регулярные рейсы по маршруту Москва — Пекин — Москва с 20 июля. Об этом в среду, 13 июля, сообщили в пресс-службе авиакомпании.

— Рейс из Москвы в Пекин дополнит маршрутную сеть группы «Аэрофлот» в города Китая, которая уже включает полеты в Шанхай и Гуанчжоу, и станет одним из наиболее востребованных в сети международных направлений авиакомпании, — говорится в сообщении.

Уточняется, что полеты в столицу Китая будут выполняться один раз в неделю на широкофюзеляжных самолетах Airbus A330. Билеты на рейсы уже доступны для приобретения.

До этого стало известно, что Минфин и Росимущество подали совместную заявку на приобретение акций «Аэрофлота» на 52,5 миллиарда рублей. Таким образом, доля государства в уставном капитале «Аэрофлота» выросла с 57,34 до 73,77 процента.

Эксперт по туризму Николай Мельник рассказал «Вечерней Москве», как возобновление «Аэрофлотом» рейсов в Бодрум и Даламан отразится на стоимости туров. По его словам, в Турцию летает достаточное количество рейсов.

Возобновление полетов в Бодрум и Даламан от «Аэрофлота» должно заинтересовать российских туроператоров, чтобы они включили эти билеты в свои пакетные предложения.