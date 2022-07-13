Полигон с боеприпасами в ЛНР попал под удар ВСУ

Фото: Минобороны РФ

Полигон с боеприпасами в ЛНР попал под удары украинских военных. Об этом сообщил помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев в среду, 13 июля.

— Наше ПВО отработало — сбили практически все ракеты, кроме одной, которая нанесла поражение по полигону, где был склад с боеприпасами. Боеприпасы горели, взрывались, разлетались на полтора, два, а то и три километра, — сказал чиновник.

Он также добавил, что в результате обстрелов ВСУ были обнаружены пострадавшие и зафиксированы разрушения. Для дальнейшего обследования будет задействована специальная комиссия. Однако благодаря слаженной работе ПВО удалось предотвратить большое число жертв и разрушений, передает слова Киселева ТАСС.

Начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что украинские нацисты планируют очередную провокацию в Одессе с целью обвинить российскую армию. По его словам, в городе планируется отснять три постановочных репортажа.

Также сообщалось, что ВСУ нанесли удар по Новой Каховке. В результате нападения были взорваны склады с минеральными удобрениями и селитрой, повреждены больница, рынок и жилые дома, а в радиусе двух километров из зданий вылетели окна.