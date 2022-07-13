Дерматолог раскрыл, как избавиться от чешуек кожи на голове

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Британский доктор Мартин Скарр поделился историей своего пациента, который обратился к нему с проблемой шелушащейся кожи на голове.

— Судя по назначенным препаратам, он столкнулся с актиническим кератозом, также называемым солнечным кератозом. Он провоцирует шелушение участков кожи из-за ее повреждения прямыми лучами солнца. Данные участки бывают не более двух миллиметров в длину и до одного сантиметра в диаметре. Зачастую их легче почувствовать, чем увидеть, из-за их специфической текстуры, — сказал специалист.

Мужчина обратился к доктору с жалобой на зуд кожи головы и множество шелушащихся участков на лысине. Тот посещал дерматологов, ему прописывали разные кремы и гели, но ни один из них не помог.

Помимо того что эти фрагменты кожи довольно неприглядны на вид, основная их опасность кроется в том, что от пяти до десяти процентов данных новообразований могут стать злокачественными, трансформируясь в плоскоклеточный рак. Его причиной, как уточняется, также является воздействие солнца.

Скарр посоветовал использовать для лечения недуга специальный препарат для химиотерапии. Он провоцирует воспаления, разрушающие предраковые клетки, которые образуются при актиническом кератозе.

При этом нетронутыми, как уточняется, остаются здоровые ткани. Однако лекарство следует применять только под контролем врача и с очень большой осторожностью, передает «МедикФорум».

Онколог Александр Серяков объяснил, что ярко выраженная реакция на укусы комаров или мошек может являться симптомом развивающихся заболеваний и опухолей. По словам медика, это один из ранних симптомов болезни, который проявляется за 10–20 лет до диагностики хронического лимфолейкоза и лимфом низкой степени злокачественности.